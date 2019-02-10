Венесуэльская нефтяная компания PDVSA перевела свои счета в Газпромбанк

Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA перевела банковские счета своих совместных предприятий (СП) в Газпромбанк в России. По данным агентства Reuters, PDVSA распоряжается своим совместным предприятиям депонировать выручку от продаж нефти на счет российского Газпромбанка.

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В то же время венесуэльская государственная нефтяная компания потребовала от зарубежных партнеров Equinor, Chevron и Total ответить, продолжат ли они участие в СП по освоению запасов нефтеносного пояса реки Ориноко, - сообщает Лента.ру.

США недавно ввели санкции против Венесуэлы. Зарубежные счета PDVSA, на которых накапливается экспортная выручка, заблокированы, работа ее американской дочерней компании Citgo оказалась под запретом. Запрет может быть снят при условии, что доходы Citgo будут аккумулироваться на заблокированных счетах, доступ к которым частично получил Хуан Гуайдо, объявивший себя президентом Венесуэлы.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что Госдепартамент США нарушает абсолютно все демократические принципы Венесуэлы.