В Госдуме заявили, что США нарушают суверенные права народа Венесуэлы

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин утром в пятницу, 8 февраля, заявил, что Госдепартамент Соединенных Штатов Америки нарушает абсолютно все демократические принципы Венесуэлы.

Таким образом Володин прокомментировал заявления американских властей о том, что действующий венесуэльский лидер Николас Мадуро должен как можно скорее сложить свои полномочия и покинуть страну. В Госдепе порекомендовали политику отправиться в Россию или на Кубу.