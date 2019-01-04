Система распознавания лиц: посмотрел в камеру - совершил платеж

Самой перспективной системой идентификации пользователей, без сомнения, можно назвать систему распознавания лиц. Она не требует вводить пароль, прикладывать отпечаток пальца… и даже согласия пользователя.

В системе распознавания лиц все происходит автоматически, поэтому она самая удобная для пользователя: не нужно предъявлять паспорт, не надо вводить (а главное – запоминать!) пароль, незачем смотреть в одну точку, чтобы отсканировать сетчатку глаза, не требуется прикладывать отпечаток пальца, который может быть грязным или поврежденным. И даже особого согласия не требуется – видеокамер в мире все больше, система используется все шире.

Например, в китайском Гуйчжоу ввели обязательную к ношению школьную форму с функцией GPS и привязкой к системе распознавания лиц. Если ребенок выйдет из школы во время занятий или даже просто уснет на уроке – система среагирует сигналом тревоги. При этом руководство школы заверило, что не будет отслеживать, где и чем занимаются учащиеся после занятий.

Мы постепенно приходим к тому, что важнейшим элементом персональных данных пользователя становится его лицо. Например, в некоторых банкоматах уже работает сервис распознавания лиц: не нужно вставлять карточку в терминал, достаточно взглянуть в камеру. Что будет, если в этот момент вас настигнут злоумышленники? Никаких законов на этот счет еще не существует, пишет Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».