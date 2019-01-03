Китайский космический аппарат прислал первый снимок обратной стороны Луны

Китайский космический аппарат под названием "Чанъэ-4" в четверг, 3 января, прислал на Землю первый снимок обратной стороны Луны. Ранее сообщалось, что данное устройство успешно прилунилось.

Уточняется, что специалисты получили первый в истории снимок поверхности обратной стороны Луны с близкого расстояния. Об этом сегодня сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники.

На фотографии, о которой идет речь, можно увидеть неровную светло-серую поверхность естественного спутника Земли. Кроме того, на снимке, переданном при помощи особого спутника-ретранслятора "Цюэцяо", легко рассмотреть не слишком крупный кратер.