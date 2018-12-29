Погранслужба Украины опровергла свое заявление о въезде мужчин из РФ

Госпогранслужба Украины опровергла собственное заявление о снятии запрета на въезд в страну российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, а также сообщила об усилении проверок женщин из России. Российским мужчинам вновь разрешили въезд на Украину

«Для внесения ясности в вопрос контроля за въездом иностранцев после снятия военногго положения сообщаю, что Государственная пограничная служба продолжает осуществлять усиленные меры контроля за въездом иностранцев на территорию Украины. В эпицентре нашего внимания – граждане РФ, которые могут участвовать в дестабилизационных антиукраинских мероприятиях. Пограничному контролю второй линии также подвергаются и женщины, поскольку и они могут работать по заданиям спецслужб РФ», - заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в своем фейсбуке.

Таким образом, Украина после снятия военного положения не только не отменила запрет на въезд граждан РФ мужского пола, но и усилила проверки в отношении женщин, имеющих российское гражданство.