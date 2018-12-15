В Великобритании загорелся крупный зоопарк

Сегодня утром произошел сильный пожар в одном из крупнейших и самых посещаемых зоопарков Великобритании, который находится в Честере. Пожарные и сотрудники пытаются спасти животных.

«В субботу утром посетители зоопарка в Честере были эвакуированы. Их попросили покинуть зоопарк, пока пожарные команды пытаются взять ситуацию под контроль. Сотрудники зоопарка предпринимают усилия по спасению животных», - сообщается в официальном твиттере организации.

Очевидцы поделились в соцсетях кадрами с места происшествия, на которых видны мощные клубы черного дыма, вырывающиеся из-под купола зоопарка. О пострадавших людях или животных к настоящему времени сообщений не поступало.

Зоопарк в британском городе Честер был основан в 1931 году. Его территория занимает площадь 51 гектар, это один из крупнейших зоопарков страны, сообщает РИА Новости.