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В Великобритании загорелся крупный зоопарк
15 декабря 2018, 19:24 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня утром произошел сильный пожар в одном из крупнейших и самых посещаемых зоопарков Великобритании, который находится в Честере. Пожарные и сотрудники пытаются спасти животных.
«В субботу утром посетители зоопарка в Честере были эвакуированы. Их попросили покинуть зоопарк, пока пожарные команды пытаются взять ситуацию под контроль. Сотрудники зоопарка предпринимают усилия по спасению животных», - сообщается в официальном твиттере организации.
Очевидцы поделились в соцсетях кадрами с места происшествия, на которых видны мощные клубы черного дыма, вырывающиеся из-под купола зоопарка. О пострадавших людях или животных к настоящему времени сообщений не поступало.
Зоопарк в британском городе Честер был основан в 1931 году. Его территория занимает площадь 51 гектар, это один из крупнейших зоопарков страны, сообщает РИА Новости.
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