Украинский президент Пётр Порошенко, комментируя инцидент с тремя кораблями ВСУ в Керченском проливе, заявил о начале "войны". Видео своего интервью для американского информационного канала Fox News Порошенко выложил на своей странице в соцсети Facebook.

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По словам президента Украины, действия российских пограничников он расценивает как агрессию. "Господин Путин, это агрессия, Господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис", — произнес такие слова президент Украины.

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал инцидент с кораблями ВСУ, которые вошли в российские территориальные воды, провокацией Порошенко перед выборами. По словам Путина, то, что украинские корабли вошли в российские территориальные воды, которые были таковыми даже до присоединения Крыма, это "игра на обострение".