Путин назвал инцидент с кораблями ВСУ провокацией Порошенко перед выборами

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент с кораблями ВСУ, которые вошли в российские территориальные воды, провокацией украинского президента Петра Порошенко перед выборами. Украинский генерал о ситуации в Керченском проливе: Киев подставил своих моряков

Российский лидер высказался о действиях Порошенко, выступая на экономическом форуме: "Явные признаки заготовленной заранее провокации, рассчитанной на то, чтобы после этого воспользоваться этим как предлогом для того, чтобы ввести военное положение в стране". По словам Путина, то, что украинские корабли вошли в российские территориальные воды, которые были таковыми даже до присоединения Крыма, это "игра на обострение".

Российский президент подчеркнул, что российские пограничники в ситуации, когда украинские военные моряки на отвечая на запросы наших пограничников, начали двигаться прямо к Керченскому проливу, не реагировали ни на какие предложения, даже после нарушения российской государственной границы, молчали, никак не отвечали, выполняли свой долг.