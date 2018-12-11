СМИ: Турция строит в Черном море новую базу ВМС

В СМИ появилась информация о том, что Турция строит новую военно-морскую базу в Черном море. Согласно последним данным, реализация вышеуказанного проекта проходит под руководством Министерства обороны.

Известно, что девятая военно-морская база появится в прибрежном районе Трабзона, который находится на северо-востоке Турции. Как уточняет во вторник, 11 декабря, телеканал NTV, строительство объекта стало ответом на намерение властей США отправить в акваторию Черного моря военные корабли после инцидента с украинскими судами в Керченском проливе.

Предполагается, что на новой турецкой базе будут работать не менее 400 военнослужащих и 200 гражданских специалистов.