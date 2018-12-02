Составлен рейтинг топ-100 лучших в мире пляжей

Как сообщает The Sun, в Канаде турагентство Flight Network составило рейтинг топ-100 лучших в мире пляжей.

Пляж Затонувших Кораблей, находящийся на греческом острове Закинф, занял первое место в списке, передает Ридус.

На втором месте оказалась австралийская Белая гавань, а на третьем - Затерянный пляж в Эль Нидо (Филиппины).