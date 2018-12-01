Пушков высказался о словах нового президента Грузии о сотрудничестве с Россией

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление новоибранного президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая не собирается возобновлять сотрудничество с Россией. Новоизбранный президент Грузии Зурабишвили не намерена сотрудничать с Россией

По словам Саломе Зурабишвили, Грузия занимает "проевропейскую позицию". Новый президент Грузии назвала ошибкой мнения о том, что она намерена "балансировать". Сенатор, комментируя слова Зурабишвили, отметил, что Россия выстраивает новую систему отношений с ведущими странами мира, и Грузия с таким руководством вряд ли станет приоритетом.

"Новый президент Грузии завила, что время для сотрудничества с Москвой ещё не пришло. Но она напрасно считает, что это время будут определять в Тбилиси. Россия выстраивает новую систему отношений с ведущими странами мира. И Грузия с таким руководством вряд ли станет приоритетом", - написал российский политик в Твиттер.