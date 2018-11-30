Захарова предположила, с какой целью ввел военное положение Порошенко

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предположила, с какой целью ввел военный режим на Украине Петр Порошенко.

Украина запретила въезд на территорию страны российским мужчинам

Захарова рассказала, что обратило на себя внимание то, что военное положение носит селективный характер и затрагивает преимущественно области с преобладающим русскоязычным населением, которое в своей основной массе, как показывают социальные опросы, не одобряет деятельность действующих украинских властей.

На брифинге для журналистов дипломат выразила мнение, что военный режим, введенный в приграничных с Россией украинских областях, направлен исключительно на то, чтобы поддержать падающий электоральный рейтинг Петра Порошенко на гребне очередной русофобской волны, - сообщает "Свободная пресса".

А рейтинг Порошенко - ниже плинтуса. По опросам украинских экспертов, его обогнал даже артист. Лидирует Юлия Тимошенко.

Сегодня стало известно о запрете Госпогранслужбы Украины въезда на территорию страны мужчинам - россиянам.

Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года. Предвыборная кампания стартует в конце декабря 2018 года.