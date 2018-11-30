Захарова предположила, с какой целью ввел военное положение Порошенко
30 ноября 2018, 11:52 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предположила, с какой целью ввел военный режим на Украине Петр Порошенко.
Захарова рассказала, что обратило на себя внимание то, что военное положение носит селективный характер и затрагивает преимущественно области с преобладающим русскоязычным населением, которое в своей основной массе, как показывают социальные опросы, не одобряет деятельность действующих украинских властей.
На брифинге для журналистов дипломат выразила мнение, что военный режим, введенный в приграничных с Россией украинских областях, направлен исключительно на то, чтобы поддержать падающий электоральный рейтинг Петра Порошенко на гребне очередной русофобской волны, - сообщает "Свободная пресса".
А рейтинг Порошенко - ниже плинтуса. По опросам украинских экспертов, его обогнал даже артист. Лидирует Юлия Тимошенко.
Сегодня стало известно о запрете Госпогранслужбы Украины въезда на территорию страны мужчинам - россиянам.
Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года. Предвыборная кампания стартует в конце декабря 2018 года.