Коломойский назвал лидера президентской кампании на Украине

Украинский миллиардер Игорь Коломойский назвал лидера предвыборной кампании президента Украина.

По мнению Коломойского, фаворитом является лидер партии "Батькивщина", бывший премьер Юлия Тимошенко. Как считает предприниматель, на 99 процентов, Тимошенко пройдёт во второй тур. Коломойский обвинил Порошенко в отсутствии своей фамилии в списке санкций РФ

Игорь Коломойский поделился мнением о том, каковы будут результаты украинских выборов. Он подчеркнул, что всё будет зависеть от того, кто станет соперником Юлии Тимошенко во втором туре, - передаёт RT. Как отметил Коломойский, изменить ситуацию может выдвижение в президенты лидера группы "Океан Ельз" Святослава Вакарчука. Это может перемешать вообще всю палитру. "Если Вакарчук пойдёт, то расклад может быть другой", — сказал Коломойский в интервью ТСН.

"Вопрос в том, кто будет её (Юлии Тимошенко) визави. Если визави будет Вакарчук, Зеленский, Гриценко при определённых условиях, то, естественно, есть вопросы. Но скорее всего, станет. Я здесь бы уже поставил 55% на 45%, что станет. А если она будет против Порошенко, Бойко, Рабиновича, Ляшко, то я ставлю три к одному — 75% (что станет) на 25%", — высказал своё мнение Игорь Коломойский.