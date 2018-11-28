Порошенко подписал указ о введении на Украине военного положения

В среду, 28 ноября, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в стране военного положения. Соответствующую информацию сегодня предоставил пресс-секретарь политика Святослав Цеголко.

Данные о том, что на Украине было официально введено военное положение появились на страничке пресс-секретаря украинского лидера в социальной сети Twitter.

Ранее этот документ подписал спикер Верховной рады Андрей Парубий. Подчеркивается, что данный режим вводится в десяти регионах страны, в частности, в Винницкой, Запорожской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Одесской, Херсонской и Черниговской областях, а также во внутренних водах Украины в Азово-Керченской акватории.