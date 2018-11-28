В Бельгии врачей обвинили в проведении ошибочной эвтаназии

Группу бельгийских врачей обвинили в ошибочно проведенной процедуре эвтаназии. Родственники усыпленной в 2010 году пациентки обратились в суд. В исковом заявлении утверждается, что врачи отравили пациентку. Ученый, которому было 104 года, ушел из жизни в Швейцарии при помощи эвтаназии

В 2010 году у 38-летней Тины Нис был диагностирован синдром Аспергера. Это заболевание классифицируется как особая форма аутизма и согласно бельгийскому законодательству является показанием к проведению процедуры эвтаназии, официально легализованной в Бельгии с 2002 года. Процедура эвтаназии была проведена Тине Нис через два месяца после постановки этого диагноза.

Однако теперь родственники пациентки обратились в полицию с просьбой детально прояснить произошедшее с Тиной Нис. По факту обращения полиция возбудила уголовное дело об отравлении. Затем последовало исковое заявление в суд, в котором утверждается, что Тина Нис была совершенно здорова, никакого аутизма у нее не было, а она просто очень тяжело переживала разрыв отношений со своим молодым человеком. Кроме того, в исковом заявлении говорится, что процедура эвтаназии была проведена с многочисленными нарушениями.

Защита троих бельгийских врачей, которых обвиняют в совершенном злодеянии, считает, что родственники вряд ли смогут представить в суде убедительные доказательства помимо своих голословных утверждений, пишет «КП».