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Украинская полиция перешла на усиленный режим несения службы
26 ноября 2018, 07:04 [ «Аргументы Недели» ]
Национальная полиция Украины перешла на усиленный режим несения службы согласно разработанному и утвержденному плану обеспечения порядка во время действия военного положения в стране.
«Полиция переходит на усиленный вариант несения службы. Сейчас совместно с нацгвардией обеспечиваем охрану консульских учреждений и посольств. Массовых беспорядков пока нет. Обеспечим, чтобы их не было на весь период данной ситуации», - заявил руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев.
Глава украинской полиции также сообщил, что план обеспечения порядка на весь срок действия военного положения на Украине уже разработан и утвержден, сообщает «Газета.ру».
Ранее стало известно, что в связи с чрезвычайной ситуацией в Азовском море президент Украины Петр Порошенко созвал экстренное заседание представителей военного командования.
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