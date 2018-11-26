Украинская полиция перешла на усиленный режим несения службы

Национальная полиция Украины перешла на усиленный режим несения службы согласно разработанному и утвержденному плану обеспечения порядка во время действия военного положения в стране.

«Полиция переходит на усиленный вариант несения службы. Сейчас совместно с нацгвардией обеспечиваем охрану консульских учреждений и посольств. Массовых беспорядков пока нет. Обеспечим, чтобы их не было на весь период данной ситуации», - заявил руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Глава украинской полиции также сообщил, что план обеспечения порядка на весь срок действия военного положения на Украине уже разработан и утвержден, сообщает «Газета.ру».

Ранее стало известно, что в связи с чрезвычайной ситуацией в Азовском море президент Украины Петр Порошенко созвал экстренное заседание представителей военного командования.