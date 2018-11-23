Украинские националистические силы в 2014 году могли сорвать присоединение Крыма к Российской Федерации. Такое мнение озвучил Игорь Мосийчук, представитель парламента соседнего государства.

Депутат Верховной Рады, в прошлом являвшийся боевиком одного из националистических батальонов, заявил, что ультраправые предотвратили отделение от Киева Харькова, в котором весной 2014-го происходили столкновения между пророссийскими активистами и сторонниками единой Украины. Согласно точке зрения Мосийчука, радикалы «спасли» бы и Крым, однако их на полуостров не пустили киевские власти, пишет «ПолитНавигатор».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский политический эксперт Алексей Мельник предрек катастрофические последствия развязывания боевых действий в украинских регионах, на территории которых расположены АЭС.