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В Раде рассказали об упущенной возможности сорвать присоединение Крыма к России
23 ноября 2018, 11:05 [ «Аргументы Недели» ]
Украинские националистические силы в 2014 году могли сорвать присоединение Крыма к Российской Федерации. Такое мнение озвучил Игорь Мосийчук, представитель парламента соседнего государства.
Депутат Верховной Рады, в прошлом являвшийся боевиком одного из националистических батальонов, заявил, что ультраправые предотвратили отделение от Киева Харькова, в котором весной 2014-го происходили столкновения между пророссийскими активистами и сторонниками единой Украины. Согласно точке зрения Мосийчука, радикалы «спасли» бы и Крым, однако их на полуостров не пустили киевские власти, пишет «ПолитНавигатор».
Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский политический эксперт Алексей Мельник предрек катастрофические последствия развязывания боевых действий в украинских регионах, на территории которых расположены АЭС.
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