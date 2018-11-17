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Политолог высказался о словах Порошенко о крепких отношениях Украина и США
17 ноября 2018, 23:01 [ «Аргументы Недели» ]
Российский политолог Владимир Корнилов раскритиковал высказывание украинского президента Петра Порошенко о том, что сейчас, как никогда, в истории украинско-американские отношения не были столь крепкими, плодотворными и многообещающими.
По мнению Корнилова, "Украина слепо следует курсу, который предначертан ей Вашингтоном". "Поэтому только украинцы вместе с США голосуют в ООН по резолюции, осуждающей героизацию нацизма. Украина покупает в три раза дороже уголь в Америке только для того, чтобы заслужить лояльность США", — цитирует политолога RT.
Украина никаким образом не интересует Соединенные Штаты. Обещание госсекретаря США Майка Помпео главе украинского МИД Павлу Климкину помочь в борьбе с "российской агрессией" прокомментировал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
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