Политолог высказался о словах Порошенко о крепких отношениях Украина и США

Российский политолог Владимир Корнилов раскритиковал высказывание украинского президента Петра Порошенко о том, что сейчас, как никогда, в истории украинско-американские отношения не были столь крепкими, плодотворными и многообещающими. Порошенко поблагодарил Трампа за «надежное плечо» для Украины

По мнению Корнилова, "Украина слепо следует курсу, который предначертан ей Вашингтоном". "Поэтому только украинцы вместе с США голосуют в ООН по резолюции, осуждающей героизацию нацизма. Украина покупает в три раза дороже уголь в Америке только для того, чтобы заслужить лояльность США", — цитирует политолога RT.

Украина никаким образом не интересует Соединенные Штаты. Обещание госсекретаря США Майка Помпео главе украинского МИД Павлу Климкину помочь в борьбе с "российской агрессией" прокомментировал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.