Клинцевич высказался об обещании Помпео оказать помощь Украине

Украина никаким образом не интересует Соединенные Штаты. Обещание госсекретаря США Майка Помпео главе украинского МИД Павлу Климкину помочь в борьбе с "российской агрессией" прокомментировал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По мнению сенатора, целью американской администрации на Украине является не помощь государству, а противостояние России.

Комментируя заявление Помпео о помощи Украине, российский политик сказал: "Заявления, естественно, вытекают из той стратегической линии, которой США неуклонно следуют уже не одно десятилетие. Речь идет об их стремлении противодействовать России там, где это только возможно, — в Европе, Арктике, Сирии ... Украина является одной из таких точек".

Клинцевич в интервью РИА Новости призвал "не заблуждаться". "США совсем не волнует территориальная целостность Украины, ее экономическое возрождение и энергетическая безопасность, урегулирование конфликта в Донбассе путем выполнения Минских соглашений", — отметил сенатор.