В Перу упал в пропасть автобус с детской футбольной командой

В Перу автобус, в котором ехали члены юношеской футбольной команды в возрасте 13-14 лет, сорвался с автострады в пропасть. Автокатастрофа произошла 11 ноября в северном регионе Амасонас.

По данным газеты El Comercio, шесть подростков погибли. Еще 11 человек получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие были госпитализированы, некоторых подростков уже отпустили домой.

Водитель автобуса в результате катастрофы получил травмы, несовместимые с жизнью. По предварительным данным, авария случилась в связи с тем, что он не справился с управлением.