Сколько работают и отдыхают корейцы
11 ноября 2018, 21:48 [«Аргументы Недели», Георгий НАЙТ ]
Южная Корея – страна, которая в 1960 х годах считалась одной из самых бедных в регионе, стремительно бьет рекорды по темпам развития. Немудрено, ведь доход на душу населения, согласно статистическим данным, за это время вырос почти в 45 раз! Что за чудо? Имя ему – работоспособность. Рабочий день начинается рано утром, в 7.30, а заканчивается уже поздно вечером в 20.00.
Уходить раньше начальника с работы не принято и интересно, что это касается только сотрудников мужского пола. Выходные можно пересчитать по пальцам, а особенно тяжело, когда праздник приходится на субботу или воскресенье, так как традиционного «переноса» как у нас в России здесь нет. Да и не стремятся корейцы побольше отдохнуть – вот и получается жизнь на работе.
Подробнее читайте в "АН" в материале Живут же люди! Южная Корея – особенности
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