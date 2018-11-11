В ДНР предотвращена попытка нападения на членов избиркома

Сотрудники МВД ДНР предотвратили попытку нападения на членов участковой избирательной комиссии во время выездного голосования. Об этом заявила председатель Центризбиркома Республики Ольга Позднякова.

Подробности инцидента глава комиссии не рассказала. Позднякова добавила, что есть попытки проголосовать по документам, которые не могут служить подтверждением личности избирателя: по загранпаспортам и пенсионным удостоверениям.

В воскресенье в Донбассе начались выборы глав ДНР и ЛНР. Голосование продлится до 20.00 мск.

Ранее сообщалось, что перебои мобильной связи "Феникс" и Vodafone зафиксированы в городах Снежном и Торезе Донецкой народной республики в результате повреждения оборудования.