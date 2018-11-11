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В ДНР заявили о перебоях в работе связи из-за диверсий
11 ноября 2018, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]
Перебои мобильной связи "Феникс" и Vodafone зафиксированы в городах Снежном и Торезе Донецкой народной республики в результате повреждения оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Минсвязи ДНР.
Как заявили специалисты, к проблемам привела диверсия на оптоволоконной магистрали в северо-восточной части ДНР между Донецком и Луганском. На месте работает ремонтная бригада, передает РИА Новости.
В ведомстве уточнили, что оборудование было повреждено в результате взрыва в Шахтерском районе. На время восстановительных работ возможны кратковременные проблемы со связью в отдельных районах.
Напомним, как ранее писали АН, в самопровозглашенных республиках Донбасса (ДНР и ЛНР) сегодня, 11 ноября, проходят выборы глав республик, а также депутатов республиканских парламентов.
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