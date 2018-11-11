В Донбассе сегодня пройдут выборы глав ДНР и ЛНР и депутатов парламентов

В самопровозглашенных ДНР и ЛНР сегодня, 11 ноября, пройдут выборы глав республик и депутатов республиканских парламентов. В Донецкой народной республике основным претендентом на пост руководителя является Денис Пушилин. Пушилин исполняет должность главы ДНР после убийства в сентябре главы ДНР Александра Захарченко. Климкин пригрозил России усилением санкций из-за выборов в Донбассе

В Луганской народной республике основным претендентом считается Леонид Пасечник. Пасечник около года исполняет обязанности главы ЛНР после отставки Игоря Плотницкого. На места в парламентах обеих республик в каждой из них претендуют по две общественных организации. Победители выборов на должность глав самопровозглашенных ДНР и ЛНР будут избраны на 5 лет. Ранее депутаты здесь избирались на четыре года.

На выборах будут присутствовать наблюдатели из США и стран Евросоюза. Но западные политики считают предстоящие выборы нелегитимными. В России же считают проведение выборов в ДНР и ЛНР законным, они не регулируются Минскими соглашениями.

9 ноября Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело из-за выборов в самопровозглашенных республиках. По данным СБУ, их проведение подпадает под статью о посягательстве на территориальную целостность Украины.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сделал заявление о новых международных санкциях, которые последуют в ответ на проведение выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. В своем видеообращении Климкин назвал запланированные в Донбассе выборы "преступлением против Украины".