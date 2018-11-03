Российский Ту-142 пролетел на низкой высоте вблизи корабля НАТО
3 ноября 2018, 20:01 [ «Аргументы Недели» ]
В Twitter учений НАТО Trident Juncture 2018 сообщается, что российский дальний противолодочный самолет Ту-142МК пролетел на низкой высоте над флагманом 6-го оперативного флота ВМС США "Маунт Уитни" у берегов Норвегии.
Самолет Ту-142МК "Александр Можайский" совершил этот полет в пятницу, 1 ноября. Фото российского воздушного судна опубликовал находящийся на борту "Уитни" корреспондент AFP Пьер-Анри Дейе.
Противолодочный самолет ВМФ России Ту-142МК применяется для дальней океанской визуальной и радиотехнической разведки, а также поиска и уничтожения подводных лодок атомного ракетного базирования.
В Норвегии проходят крупнейшие с 2002 года учения НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец"). В них задействованы 50 тысяч человек, 10 тысяч боевых машин, 150 самолётов и вертолетов, 60 кораблей.
Министерство иностранных дел России заявило, что учения НАТО носят четкую антироссийскую направленность.
Et soudain, un Tupolev au-dessus du navire-amiral de l'#Otan: la Russie s'invite dans les grandes manoeuvres #TridentJuncture18 (photos exclusives de @jnackstrand) https://t.co/ZJthkcDhcT #AFP pic.twitter.com/eIgCoRUTFG— P_Deshayes (@P_Deshayes) 3 ноября 2018 г.
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