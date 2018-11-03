Российский Ту-142 пролетел на низкой высоте вблизи корабля НАТО

В Twitter учений НАТО Trident Juncture 2018 сообщается, что российский дальний противолодочный самолет Ту-142МК пролетел на низкой высоте над флагманом 6-го оперативного флота ВМС США "Маунт Уитни" у берегов Норвегии.

Самолет Ту-142МК "Александр Можайский" совершил этот полет в пятницу, 1 ноября. Фото российского воздушного судна опубликовал находящийся на борту "Уитни" корреспондент AFP Пьер-Анри Дейе.

Противолодочный самолет ВМФ России Ту-142МК применяется для дальней океанской визуальной и радиотехнической разведки, а также поиска и уничтожения подводных лодок атомного ракетного базирования.

В Норвегии проходят крупнейшие с 2002 года учения НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец"). В них задействованы 50 тысяч человек, 10 тысяч боевых машин, 150 самолётов и вертолетов, 60 кораблей.

Министерство иностранных дел России заявило, что учения НАТО носят четкую антироссийскую направленность.