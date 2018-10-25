МИД заявляет, что учения НАТО носят четкую антироссийскую направленность

Министерство иностранных дел России заявило, что учения НАТО Trident Juncture 2018 носят четкую антироссийскую направленность. Об этом сообщается в комментарии Департамента информации и печати МИД России.

Как отмечают в министерстве, представители НАТО пытаются неуклюже представить такую военную активность как оборонительную, хотя совершенно понятно, что "эта демонстрация боевого потенциала имеет четкую антироссийскую направленность". В ведомстве подчеркивают, что альянс проводит антироссийскую информационную кампанию для оправдания учений. Некоторые элементы "Единого трезубца" пройдут на объектах, которые находятся всего в 200 километрах от российской границы.

Ранее сообщалось, что в Норвегии стартовали крупнейшие с 2002 года учения НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец"). В них задействованы 50 тысяч человек, 10 тысяч боевых машин, 150 самолётов и вертолетов, 60 кораблей.