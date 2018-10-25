В Норвегии стартовали крупнейшие с 2002 года учения НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец"). В них задействованы 50 тысяч человек, 10 тысяч боевых машин, 150 самолётов и вертолетов, 60 кораблей.

Помимо военнослужащих стран-членов альянса в учениях принимают участие финские, шведские и украинские подразделения. В маневрах также будет задействован атомный авианосец ВМС США Harry S. Truman с экипажем около 5 тысяч человек.

Учения будут проходить в Северной Атлантике, водах Балтийского моря, на территории Исландии. Авиация НАТО осуществит полеты в воздушном пространстве Финляндии и Швеции. Сообщается, что военные будут отрабатывать навыки оборонительного и наступательного характера.

Как отметил командующий учениями "Единый трезубец" адмирал ВМС США Джеймс Фогго, маневры должны показать потенциальному противнику, что НАТО готов сдержать любое государство в случае агрессивных действий в отношении стран альянса.