У границ России начались крупнейшие со времен "холодной войны" учения НАТО
25 октября 2018, 18:28 [ «Аргументы Недели» ]
В Норвегии стартовали крупнейшие с 2002 года учения НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец"). В них задействованы 50 тысяч человек, 10 тысяч боевых машин, 150 самолётов и вертолетов, 60 кораблей.
Помимо военнослужащих стран-членов альянса в учениях принимают участие финские, шведские и украинские подразделения. В маневрах также будет задействован атомный авианосец ВМС США Harry S. Truman с экипажем около 5 тысяч человек.
Учения будут проходить в Северной Атлантике, водах Балтийского моря, на территории Исландии. Авиация НАТО осуществит полеты в воздушном пространстве Финляндии и Швеции. Сообщается, что военные будут отрабатывать навыки оборонительного и наступательного характера.
Как отметил командующий учениями "Единый трезубец" адмирал ВМС США Джеймс Фогго, маневры должны показать потенциальному противнику, что НАТО готов сдержать любое государство в случае агрессивных действий в отношении стран альянса.
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