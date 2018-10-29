В МИД обозначили условие улучшения отношений России и НАТО

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко утром в понедельник, 29 октября, назвал ключевое условие нормализации отношений Российской Федерации и Североатлантического альянса.

По словам дипломата, если НАТО не откажется в полной мере от конфронтации, то не может быть и речи об улучшении связей России и альянса. Грушко подчеркнул, что страны-члены организации должны отойти от действующей линии поведения, передает сегодня