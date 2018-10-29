В МИД обозначили условие улучшения отношений России и НАТО
29 октября 2018, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]
Напомним, ранее Александр Грушко отмечал, что учения НАТО Trident Juncture в Норвегии демонстрируют намерение Североатлантического альянса перенести разделительную линию максимально близко к российским границам.
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