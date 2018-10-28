Пентагон готовится выдвинуть войска на границу с Мексикой

В Соединенных штатах Америки заявляют о готовности выдвинуть войска к границе с Мексикой. Об этом в воскресенье, 28 октября, сообщил американский министр обороны Джеймс Мэттис.

По его словам, военные США уже начали перебрасывать бетонные заграждения к южной границе страны в соответствии с планами развертывания подразделений в этом районе.

К таким действиям американцев привел факт того, что со стороны Мексики к границе США направляется караван беженцев из Центральной Америки в составе нескольких тысяч человек.

Ранее АН сообщали, что президент США Дональд Трамп отказал в помощи странам третьего мира. Позднее глава Вашингтона заявил о намерении закрыть границу с Мексикой.