СМИ: Трамп намерен закрыть границу с Мексикой

Американские журналисты считают, что президент США Дональд Трамп намерен действовать жестко, чтобы не позволить мигрантам из Мексики проникнуть в страну. Якобы он планирует закрыть южную границу.

Согласно последней информации, беженцы из целого ряда стран мечтают попасть в Америку любой ценой. Как уточняет сегодня "Свободная пресса", Трамп намерен издать специальный указ, который позволит полностью перекрыть границу. Однако, вероятнее всего, американские суды отменят это распоряжение.

Издание The Washington Post сообщает, что глава Мексики ранее пообещал американским властям остановить поток мигрантов в ближайшее время.