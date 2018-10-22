Трамп отказал в помощи странам третьего мира
22 октября 2018, 21:11 [ «Аргументы Недели» ]
Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США ограничат или прекратят помощь беднейшим странам Центральной Америки. Данное заявление глава Вашингтона по традиции сделал в своем Twitter.
Причиной подобного заявления стали мигранты. Америка отказывается помогать Гондурасу, Гватемале и Сальвадору из-за того, что страны не смогли остановить огромный поток нелегалов.
По словам Трампа, силовые ведомства этих государств не в состоянии выполнять свою работу и создать условия для того, чтобы люди не покидали территорию их стран, направляясь в США.
"Теперь мы прекратим или существенно уменьшим масштабную финансовую помощь, которую регулярно выделяли этим странам", - написал глава Соединенных штатов.
Судя по всему, данное заявление президента США прозвучало в свете сообщений о "караване мигрантов", движущемся по территории Мексики в направлении американской границы.
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