Трамп отказал в помощи странам третьего мира

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США ограничат или прекратят помощь беднейшим странам Центральной Америки. Данное заявление глава Вашингтона по традиции сделал в своем Twitter.

Причиной подобного заявления стали мигранты. Америка отказывается помогать Гондурасу, Гватемале и Сальвадору из-за того, что страны не смогли остановить огромный поток нелегалов.

По словам Трампа, силовые ведомства этих государств не в состоянии выполнять свою работу и создать условия для того, чтобы люди не покидали территорию их стран, направляясь в США.

"Теперь мы прекратим или существенно уменьшим масштабную финансовую помощь, которую регулярно выделяли этим странам", - написал глава Соединенных штатов.

Судя по всему, данное заявление президента США прозвучало в свете сообщений о "караване мигрантов", движущемся по территории Мексики в направлении американской границы.