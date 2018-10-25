Украинцев пугают отправкой российских военных кораблей в Азовское море по рекам

Первый заместитель руководителя Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк заявил, что Москва вчера «завела» в акваторию Азовского моря два военных корабля. Россия уже имеет там группировку из более 120 кораблей и катеров.

По словам Серватюка, два сторожевых корабля, «Сыктывкар» и «Кизляр» по российским рекам были доставлены в порт Азов. Он утверждает, что еще один российский военный корабль «Стерегущий» прошел Ярославль и скоро будет в Азове. Серватюк назвал такую ситуацию угрожающей.

Ранее командующий украинскими Военно-морскими силами Игорь Воронченко пригрозил Российской Федерации "адекватным ответом" со стороны Киева в случае "обострений" в Азовском и Черном морях.