Глава ВМС Украины пригрозил "применить силу" в Азовском море
16 октября 2018, 18:48 [ «Аргументы Недели» ]
Командующий украинскими Военно-морскими силами Игорь Воронченко пригрозил Российской Федерации "адекватным ответом" со стороны Киева в случае "обострений" в Азовском и Черном морях.
По его мнению, проверки судов в районе Крымского моста кораблями ФСБ и Черноморского флота РФ являются законными. Однако назвал их Воронченко "грязными действиями".
И если "будут обострения", то, по его словам, Украина намерена применить силу. Если корабли ФСБ и ЧФ ВМФ РФ "пойдут на жесткую дестабилизацию", то последует ответ.
"Будем адекватно отвечать: сопровождать свои суда, находиться в тех районах, где ведется рыболовство и другие виды промысла", - заявил Воронченко в интервью местным СМИ.
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