Командующий украинскими Военно-морскими силами Игорь Воронченко пригрозил Российской Федерации "адекватным ответом" со стороны Киева в случае "обострений" в Азовском и Черном морях.

По его мнению, проверки судов в районе Крымского моста кораблями ФСБ и Черноморского флота РФ являются законными. Однако назвал их Воронченко "грязными действиями".

И если "будут обострения", то, по его словам, Украина намерена применить силу. Если корабли ФСБ и ЧФ ВМФ РФ "пойдут на жесткую дестабилизацию", то последует ответ.

"Будем адекватно отвечать: сопровождать свои суда, находиться в тех районах, где ведется рыболовство и другие виды промысла", - заявил Воронченко в интервью местным СМИ.