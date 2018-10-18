Премьер Британии покинула саммит ЕС по Brexit без комментариев

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй накануне вечером покинула проходящие в Брюсселе переговоры по выходу Британии из Евросоюза, не озвучив ни единого комментария ожидавшим журналистам.

В среду 17 октября в Брюсселе открылось заседание Евросовета. Его первая часть была посвящена вопросам отделения Великобритании от Европейского союза. Большинство лидеров европейских стран были очень осторожны в своих предварительных комментариях о возможности быстрого достижения договоренностей по этому вопросу.

Сразу же после завершения встречи британский премьер Тереза Мэй быстрым шагом покинула здание Совета ЕС через парадный вход в сопровождении своей переговорной команды. Она уехала, не дав журналистам ни единого комментария по поводу прошедших переговоров, сообщает РИА Новости.