Накануне ракета-носитель "Союз-ФГ", которая должна была доставить на МКС пилотируемый корабль "Союз МС-10", потерпела крушение. К настоящему моменту названы три возможные причины случившегося.

Согласно последней информации источников издания " Коммерсантъ ", причастных к расследованию аварии, один из четырех боковых блоков первой ступени ракеты не отделился. Сейчас комиссия выясняет, почему это случилось. Первой причиной мог стать отказ работы пирозамка бокового блока, второй — механическое повреждение его крепления. Что касается третьей, то специалисты не исключают проблем с автоматикой, которая не отдала команду на отстрел "боковушки". Впрочем, как утверждает один из источников, последний пункт маловероятен.

Уточняется также, что до завершения расследования на запуск ракет данного типа будет введен запрет.