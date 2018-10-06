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Евкуров рассказал о религиозном подтексте протестов в республике
6 октября 2018, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]
Ситуация с акциями протеста по чечено-ингушскому соглашению о границе осложнена религиозным подтекстом, сообщил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. поэтому непонятно, что сейчас делать.
"Когда имамы населенных пунктов стоят за этим, так называемый муфтий и его окружение стоят за этим, очень сложно принимать решения", - пояснил Евкуров. Имамы выступают с призывом в мечетях, чтобы население шло на митинг, сами в них принимают участие. "И все это именем Всевышнего, именем пророка", — сказал Евкуров.
Глава Ингушетии ответил на требования митингующих о референдуме по вопросу определения границы. "Это не попадает под референдум, потому что между нашими субъектами не было границы. Вот когда мы установили границу, после этого мы не имеем права изменять границу без референдума", - сказал Евкуров, цитирует его ТАСС.
В Магасе жители Ингушетии начали митинговать против установления новой границы с Чечней. Протестующие заявляют, что не разойдутся, пока не будет отменено соглашение о разграничении границы с Чечней и не уйдет в отставку глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.
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