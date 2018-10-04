В Магасе протестуют против новой границы с Чечней, силовики стреляют в воздух

В Магасе жители Ингушетии начали митинговать против установления новой граница с Чечней. В столице Ингушетии Магасе на площади перед зданием парламента республики собралась толпа. Как сообщает Telegram-канал Hue, силовики начали стрелять в воздух. Депутатов эвакуируют. Правительство Ингушетии опубликовало карту границы с Чечней

Сегодня утром парламент Ингушетии утвердил соглашение об установлении границ с Чеченской республикой. За установление новой границы проголосовали 17 из 25 депутатов, - сообщает Лента.ру. Утверждение соглашения о переделе земель проходило на фоне массовых протестов в Ингушетии. Протестующие считают, что обмен землями между двумя республиками не является равноценным.

Соглашения об обмене землями между Чечней и Ингушетией было подписано главами Чечни Рамзаном Кадыровым и Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым 26 сентября.

Юнус-Бек Евкуров назвал подписание соглашения "Об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой" историческим моментом. По словам Евкурова, несмотря на то, что границы будут обозначены, эти границы не будут препятствовать, а, наоборот, будут способствовать экономической интеграции двух республик, укреплению дружбы и братства.