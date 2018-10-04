Климкин заявил, что Москва массово переселяет россиян в Крым

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обвинил Россию в "специальном переселении" граждан из других регионов в Крым. Тем самым Москва пытается "вытеснить" с полуострова население, имеющее "проукраинскую" позицию.

По его заверениям, переезжают на новое место жительства в Крым десятки тысяч людей.

Ранее Павел Климкин высказал мнение о подозрениях России в размещении ядерного оружия в Крыму. Он заявил об имеющихся подозрениях, что Россия поставляет оружие из Крыма в Сирию.