У главы МИД Украины есть подозрения: Россия разместила ядерное оружие в Крыму

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказал мнение о подозрения России в размещении ядерного оружия в Крыму. Глава украинского МИД в эфире украинского телеканала ATR заявил о имеющихся подозрениях, что Россия поставляет оружие и военную технику из Крыма в Сирию. Климкин: Генассамблея ООН продемонстрировала "глубокую изоляцию" России

Климкин предупредил, что Украина намерена подготовить проект специальной резолюции Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросу "милитаризации Крыма". "У нас есть обоснованные подозрения, что там может быть ядерное оружие или, как минимум, инфраструктура для ядерного оружия", — цитирует Климкина "Свободная пресса".

Украина собирается представить резолюцию на Генассамблее ООН.