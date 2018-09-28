Киев намерен отправить в Азовское море полученные из США катера

Списанные патрульные катера, которые Украина получила от США, перевооружат и отправят в Азовское море, сообщила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. Она заявила, что катера еще прослужат лет 25-30. Военный секонд-хенд: США передадут Украине списанные катера

Как считают эксперты, появление судов такого класса не может как-то серьезно повлиять на оперативную обстановку в Азовском море. Тем более, патрульные катера не предназначены для ведения боевых действий. При этом Петр Порошенко ранее заявлял, что получение страной двух патрульных катеров от США укрепит военно-морской альянс двух стран.

В США эти катера эксплуатировались с 1986 года. По мнению пользователей соцсетей, Киев превращает Азовское море в настоящее "кладбище" кораблей. Возможно, катера могут попытаться использовать для провокаций против РФ в Керченском проливе – при повреждении их в инциденте могут обвинить Россию.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал "утопией" намерение Украины создать базу военно-морских сил в Азовском море: "Очень жаль, что наши братья продолжают сходить с ума".