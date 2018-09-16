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В Госдуме назвали утопией планы Украины создать базу ВМС в Азовском море
16 сентября 2018, 21:45 [ «Аргументы Недели» ]
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал "утопией" намерение Украины создать базу военно-морских сил в Азовском море: "Очень жаль, что наши братья продолжают сходить с ума".
В разговоре с RT Шерин отметил, что глубина Азовского моря от 7 до 14 метров, поэтому ни о каких военных кораблях, а тем более подводных лодках речь идти не может. Он считает, что чиновникам важно "освоение" бюджетных денег. Если уж они действительно ратуют за возрождение флота, пусть лучше вложатся в восстановление в Николаеве судостроительного завода, дал совет Шерин.
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