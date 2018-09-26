Глава Пентагона назвал основную угрозу России для США
26 сентября 2018, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]
Министр обороны США, глава Пентагона Джеймс Мэттис, выступая во вторник в Военном институте Вирджинии, рассказал, откуда исходит первостепенная угроза безопасности Соединенных штатов.
По его словам, первой внешней угрозой, требующей внимания, является "ядерная угроза со стороны России". В меньшей степени - от Китая и Северной Кореи. Однако КНДР - это "самая насущная угроза", цитирует ТАСС.
"Нам необходимо сдерживание: ядерную войну просто невозможно выиграть, так что ни в коем случае нельзя допустить ее начала", - подчеркнул американский министр обороны.
Напомним, как ранее сообщали АН, Джеймс Мэттис может покинуть свой пост из-за разногласий с президентом США, так как Дональд Трамп усомнился в лояльности Мэттиса.
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