Глава Пентагона назвал основную угрозу России для США

Министр обороны США, глава Пентагона Джеймс Мэттис, выступая во вторник в Военном институте Вирджинии, рассказал, откуда исходит первостепенная угроза безопасности Соединенных штатов.

По его словам, первой внешней угрозой, требующей внимания, является "ядерная угроза со стороны России". В меньшей степени - от Китая и Северной Кореи. Однако КНДР - это "самая насущная угроза", цитирует ТАСС.

"Нам необходимо сдерживание: ядерную войну просто невозможно выиграть, так что ни в коем случае нельзя допустить ее начала", - подчеркнул американский министр обороны.

Напомним, как ранее сообщали АН, Джеймс Мэттис может покинуть свой пост из-за разногласий с президентом США, так как Дональд Трамп усомнился в лояльности Мэттиса.