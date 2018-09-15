Трамп может уволить главу Пентагона после выборов

Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп обдумывает целесообразность увольнения после промежуточных выборов в ноябре министра обороны и главу Пентагона Джеймса Мэттиса.

Глава американского государства изъявил желание заменить Мэттиса на более сговорчивого человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американские СМИ.

Причиной такого возможного решения являются разногласия между главой США Дональдом Трампом и главой Пентагона Джеймсом Мэттисом по целому ряду вопросов.

Как сообщают издания США, их взгляды расходятся во многом: от позиции по НАТО и военным учениям с Южной Кореей до вопроса о запрете службы трансгендеров в войсках США.

Кроме того, как рассказали собеседники издания NYT, американский президент-республиканец обеспокоен, что Мэттис в глубине души может быть демократом.