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Опубликованы самые нелепые жалобы туристов
24 сентября 2018, 17:57 [ «Аргументы Недели» ]
Британская газета The Guardian перечислила самые странные жалобы туристов во время отдыха. В качестве источника издание использовало опрос, проведенный Британской туристической ассоциацией.
Так, один из туристов назвал наивысшую точку Великобритании, гору Бен-Невис, «чересчур высокой» и пожаловался, что время, затраченное на восхождение и спуск, того не стоило.
Другой путешественник, мечтающий оказаться в залах Лувра на протяжении более, чем 30 лет, остался разочарован. По его словам, во французском музее «слишком скучно».
Издание пишет, что один из туристов оставил негативный отзыв о знаменитом оперном театре в Сиднее, заявив, что последний является «глупой проклятой яичной скорлупой».
Как ни странно, но не остались в стороне и пляжи. Так, одна из женщин сообщила, что ее отдых на Гоа был испорчен тем, что супруг все время смотрел на других женщин, загорающих топлесс.
У некоторых респондентов были претензии к качеству пляжей на курортах: кто-то заявлял, что цвет песка не соответствовал тому, что на фото, а один турист сообщил, что пляж был «слишком песчаный».
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