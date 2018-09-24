Опубликованы самые нелепые жалобы туристов

Британская газета The Guardian перечислила самые странные жалобы туристов во время отдыха. В качестве источника издание использовало опрос, проведенный Британской туристической ассоциацией.

Так, один из туристов назвал наивысшую точку Великобритании, гору Бен-Невис, «чересчур высокой» и пожаловался, что время, затраченное на восхождение и спуск, того не стоило.

Другой путешественник, мечтающий оказаться в залах Лувра на протяжении более, чем 30 лет, остался разочарован. По его словам, во французском музее «слишком скучно».

Издание пишет, что один из туристов оставил негативный отзыв о знаменитом оперном театре в Сиднее, заявив, что последний является «глупой проклятой яичной скорлупой».

Как ни странно, но не остались в стороне и пляжи. Так, одна из женщин сообщила, что ее отдых на Гоа был испорчен тем, что супруг все время смотрел на других женщин, загорающих топлесс.

У некоторых респондентов были претензии к качеству пляжей на курортах: кто-то заявлял, что цвет песка не соответствовал тому, что на фото, а один турист сообщил, что пляж был «слишком песчаный».