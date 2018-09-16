Украина собралась до конца года открыть базу ВМС на Азовском море

Военно-морская база ВМС ВС Украины в Азовском море может появиться до конца текущего года. Об этом говорится в сообщении официального Facebook-представительства кабинета министров страны. Раскрыт возможный план командования армии Украины по нападению на ДНР с моря

Сообщается, что два артиллерийских бронекатера ВМС Украины спустят на воду в Бердянске. В заявлении утверждается, что создание базы необходимо для «отпора агрессивным действиям России в регионе».

Ранее командующий Сухопутными войсками Украины Сергей Попко сообщил о переброске украинских военнослужащих к Азовскому морю. Переброска войск произошла по решению генштаба Украины.