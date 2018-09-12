Украина перебросила своих военных к Азовскому морю

Командующий Сухопутными войсками Украины Сергей Попко сообщил о переброске украинских военнослужащих к Азовскому морю. Переброска войск произошла по решению генштаба Украины. Высокопоставленные украинские генералы хотят добиться полного контроля ситуации в Приазовье. В Раде предложили НАТО задерживать российские суда в Босфоре

Попко написал о переброске ВС к Азовскому морю на своей странице в Facebook и разместил фотографии, - сообщает Газета.ру.

По его словам, эта мера должна помочь добиться полного контроля ситуации в Приазовье, гарантировать оборону побережья, а также поддержать деятельность корабельной группировки.

Замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк уточнил, что в регион также перебросили два бронекатера типа «Гюрза-М».