Абэ озвучил условие для заключения мирного договора между Россией и Японией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ озвучил условие, при соблюдении которого между Москвой и Токио может быть заключен мирный договор, и позиция Японии по этому вопросу остается неизменной.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии в рамках Восточного экономического форума выступил с предложением заключить мирный договор между Россией и Японией без предварительных условий. Японская сторона отвергла это предложение российского лидера.

«Я неоднократно озвучивал президенту Путину нашу позицию. Сначала должен быть решен территориальный вопрос. Затем мы будем готовы приступить к решению проблемы мирного договора», - заявил Синдзо Абэ.

Япония претендует на несколько островов Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу мелких островов Хабомаи). Именно территориальные претензии Токио являются основным препятствием для заключения мирного договора между странами, хотя война между ними закончилась более 70 лет назад. Для России же эти, на первый взгляд, ничего не значащие острова имеют стратегическое значение, поскольку обеспечивают круглогодичный незамерзающий выход в Тихий океан, сообщает RT.