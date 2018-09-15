В Сети посмеялись над украинским президентом Петром Порошенко за слова об "оккупации" Азовского моря.

Многие комментаторы полагают, что некоторые заявления Порошенко не стоит воспринимать всерьез. Порошенко заявил, что Россия намерена "оккупировать" Азовское море

Порошенко заявил, что Россия намеренно блокирует заходы судов в Азовское море, президент Украины пригрозил усилить военную мощь в Приазовье. Порошенко подчеркнул, что из-за подобных действий с российской стороны украинские корабли простаивают, а их владельцам наносится серьезный ущерб.

Вот что пишут по поводу заявления Порошенко: "Как говорится, маразм крепчал, куда еще дальше-то? Вспоминая историю с "Нордом", я бы вообще молчал на его месте", "Если бы его кто всерьез воспринимал… Он каждый месяц обещает флаг поднять то над Донецком, то над Ялтой", "Обычная попытка политического пиара" и иронизируют: "Что же он так плохо закусывает…".