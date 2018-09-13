Обстановка под Мариуполем и Горловкой обострилась
13 сентября 2018, 22:23 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня вечером украинские вооруженные формирования нанесли удар по поселку шахты имени Гагарина на окраине Горловки и южным районам ДНР, сообщает представительство Республики в СЦКК.
Отмечается, что применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, обстрел велся из минометов, гранатометов, вооружения БМП.
Как сообщалось ранее, запрещенные танки и артиллерия крупного калибра замечены на линии фронта на Донбассе, на подконтрольной Украине стороне. Вооруженные силы Украины стягивают к линии соприкосновения тяжелую технику. Ее прибытие замечено в последние пару дней.
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