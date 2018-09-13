Обстановка под Мариуполем и Горловкой обострилась

Сегодня вечером украинские вооруженные формирования нанесли удар по поселку шахты имени Гагарина на окраине Горловки и южным районам ДНР, сообщает представительство Республики в СЦКК. Оглашены подробности вероятного нападения ВСУ на Донецкую народную республику

Отмечается, что применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, обстрел велся из минометов, гранатометов, вооружения БМП.

Как сообщалось ранее, запрещенные танки и артиллерия крупного калибра замечены на линии фронта на Донбассе, на подконтрольной Украине стороне. Вооруженные силы Украины стягивают к линии соприкосновения тяжелую технику. Ее прибытие замечено в последние пару дней.