Запрещенные танки и артиллерия крупного калибра замечены на линии фронта на Донбассе, на подконтрольной Украине стороне.



Вооруженные силы Украины стягивают к линии соприкосновения тяжелую технику. Ее прибытие замечено в последние пару дней. На подконтрольной Украине стороне замечено скопление танковой техники, а также артиллерии, в число которых входят гаубицы Д-30.

Все это запрещено минскими соглашениями. В дополнение к этому сейчас на Донбассе действует режим «школьного перемирия». Он предусматривает полное прекращение огня.

Скопление техники на украинской стороне подтверждает заявления военного ведомства Донецкой народной республики. Ранее на ресурсах АН уже сообщалось о планах официального Киева совершить крупномасштабное наступление.